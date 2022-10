Urfahraner Donauufer wird wieder zur Partymeile

Wenn getreu der Tradition die Pranger Schützen heute um 10 Uhr wieder zum Salut schießen, dann ist er eröffnet, der von der „Krone“ präsentierte Urfahranermarkt. Vergnügen, Schlemmen, Shoppen und Staunen stehen dann wieder für neun Tage im Mittelpunkt. So werden Schnäppchenjäger in den Messehallen und am Freigelände garantiert wieder fündig – vor allem die beim Volksfest so begehrten Küchen- und Haushaltshelfer dürfen nicht fehlen.