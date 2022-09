35 Zivilisten bei Anschlag in Burkina Faso getötet

Dabei habe es zwischen den nördlichen Städten Djibo und Bourzanga einen improvisierten Sprengsatz ausgelöst, teilte die Militärregierung am Montag mit. 35 Menschen kamen ums Leben, 37 wurden verletzt. Der Hintergrund der Mine sind die regelmäßigen Angriffe von islamistischen Gruppen auf Soldaten sowie Soldatinnen und Zivilpersonen. Gruppen, die mit dem Extremisten-Netzwerk Al-Kaida und dem Islamischen Staat (IS) in Verbindung stehen, sind seit mindestens 2015 in der Region aktiv.