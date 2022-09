AK-Chef Hubi Hämmerle tritt nach 16 Jahren ab

45 Jahre sind genug. Da ich im September 1977 bei Blum eine Lehre begonnen habe und seither berufstätig bin, habe ich mich entschlossen, mein Amt als AK-Präsident bei der Vollversammlung am 3. November in jüngere Hände zu legen„, ließ Hubert Hämmerle am Freitag wissen. Er habe in der vergangenen Zeit gemerkt, dass sich vieles verändere und dass es für die anstehenden Herausforderungen jemand anderen brauchen werde.