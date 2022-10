Gemeindewahlen mit Teuerung und Landeshauptmann

Am Sonntag entscheiden 277.477 im Burgenland lebende Menschen über ihre Bürgermeister und Gemeinderäte in 171 Ortschaften. Also jene Volksvertreter, die im Vergleich zu Landes- oder Bundespolitikern den meisten und unmittelbarsten Direktkontakt mit den Wählern haben. Trotzdem versuchen die „Mutterparteien“ bis hin zum Landeshauptmann auf Gemeindeebene mitzumischen. Peter Filzmaier analysiert für die „Krone“ vorab die wichtigsten Punkte.