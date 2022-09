„Leobner fühlen sich vollkommen alleingelassen!“

150 Teilnehmer bei Demonstration

Die FPÖ schloss sich der Resolution nicht an - sie fordert eine sofortige Schließung. Das wollten zuletzt auch rund 150 Demonstranten, die am Wochenende vor dem Quartier eine Kundgebung abhielten. Dass dort auch Identitäre dabei waren und es zu Anzeigen wegen Verhetzung kam, zeigt die Explosivität der Lage. Wallner: „Das lockt Personen an, die wir nicht in unserer Stadt haben wollen.“ Mit dem Quartier würden freilich auch die Demonstranten wieder verschwinden.