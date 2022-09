„Asyl-Unterkunft in der Baumax-Halle schließen!“

Bevölkerung in Leoben verunsichert

Denn in den vergangenen Wochen und Monaten habe es verstärkt Beschwerden wegen der dort untergebrachten Personen gegeben. Auch wenn das nicht immer bestätigt werden kann, die Bevölkerung in Lerchenfeld und Judendorf sei merkbar verunsichert und verärgert. Dass seit November 2021 266 Bewohner in der Baumax-Halle als unbekannt abwesend gelmeldet wurden oder sich dem Verfahren entzogen hätten, verstärke deren Gefühl.