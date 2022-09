Behörden brechen für Einberufungsbefehl sogar ein

Die Sorge vieler Russen, von der Teilmobilisierung Putins betroffen zu sein und dadurch an der ukrainischen Front zu landen, ist groß. Während viele versuchen ins Ausland zu flüchten, hoffen manche, sich in ihren Wohnungen verschanzen zu können. Wie Videos von Überwachungskameras (siehe oben) in Russland zeigen, scheint letztere Strategie wohl mäßig erfolgreich zu sein - die Behörden brechen zum Teil nämlich einfach in die Gebäude ein.