Flucht junger Russen vor Wehrdienst reißt nicht ab

Russland will eigenen Angaben zufolge keinen Druck auf die Länder ausüben, damit diese Kriegsflüchtlinge zur Rückreise in ihre Heimat zwingen. Das russische Verteidigungsministerium habe nicht vor, Appelle an die Behörden in Kasachstan, Georgien und andere Länder „bezüglich einer angeblich erzwungenen Rückkehr“ der sich dort aufhaltenden russischen Bürger zu richten, teilte die Behörde am Dienstag in Moskau mit.