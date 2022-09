Fussl reduziert die Öffnungszeiten der Filialen

„Schauen uns an, was sinnvoll möglich ist“

Bei der Hälfte der insgesamt 49 Standorte in Deutschland hat das Innviertler Familienunternehmen diese Spar-Maßnahmen bereits umgesetzt, nun wird damit auch in Österreich nachgezogen. „Wir schauen uns an, was sinnvoll möglich ist, ohne dass es unsere Kunden beeinträchtigt“, sagt Ernst Mayr, der mit seinem Bruder Karl die Fussl-Geschäfte leitet.