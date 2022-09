Warum die PlusCity an den Öffnungszeiten festhält

Sie äußern sich kritisch, was die Regierung anbelangt.

Ich habe das Gefühl, dass vieles ignoriert wird, was sich hier abspielt. Was passiert mit den kleineren und mittleren Betrieben? Was tut man mit dem Tourismus? Es gibt Firmen, die haben noch Energieverträge bis Jahresende, dann kommen viele Sachen erst zum Tragen. Das schlägt erst auf.