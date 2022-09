„Ein Callboy mit Anstandswamperl und großem Herz“

Ein blaues T-Shirt blitzte unter der dunklen Weste hervor, mit einer Mütze verdeckte er auch seine kahler werdenden Stellen am Hinterkopf, die er in Anspielung an den ehemaligen niederösterreichischen Landeshauptmann augenzwinkernd „Erwin-Pröll-Gedenkkranz“ nannte - ganz anders als auf dem Filmplakat von „Love Machine 2“ kam Thomas Stipsits zur Vorpremiere der Komödie im Star-Movie-Kino in Regau vorbei.