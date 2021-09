„Kraft ausgegangen“: Thomas Stipsits macht Pause

Sichtlich erschöpft hat der populäre Kabarettist, Schauspieler und Autor Thomas Stipsits am Samstag auf seiner Facebookseite angekündigt, aus gesundheitlichen Gründen eine dreimonatige „Bühnenpause“ machen zu wollen. In dem bewegenden Video erklärt er, dass er „zu viel gearbeitet“ habe und bereits früher einmal in einem solchen Zustand gewesen sei. Nun wolle er rechtzeitig gegensteuern, um „schlimmere Probleme“ abzuwenden.