ÖVP-Ausschuss: Viel Emotion am „Tirol-Tag“

Geisler hatte jedenfalls wenig Wahrnehmungen, auch nicht zu Inseraten für ÖVP-Magazine durch Seilbahnen im Wahlkampf 2017/18. Geisler und die ÖVP zweifelten die Zulässigkeit zahlreicher Fragen an. Vereinskonstruktionen auf Landesebene könnten nicht Gegenstand des Untersuchungsausschusses sein, sagte Hanger ein ums andere Mal. Es gehe um die Vollziehung des Bundes. Hanger ging auch gegenüber der Verfahrensrichterin Christa Edwards in die Offensive, die sich teils genervt zeigte. Und in Pausen mitunter in ungläubiges Lächeln verfiel. Dennoch wehrte sie Fragen zur Beschaffenheit der Organisationen als „rechtliche“ ab, die es im Ausschuss nicht zu bewerten gelte. Statuten hin oder her.