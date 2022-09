Große Hilfe beim Schritt in die Selbstständigkeit

Nach Jahren in ihrem Beruf wagte Sophie Dillhof den Schritt in die Selbstständigkeit. „Ich konnte mir endlich einen Traum erfüllen“, verrät die Meisterin ihres Faches. Vor Kurzem hat sie in Müllendorf ihren ersten eigenen Salon eröffnet. „Ein mutiger Schritt, den im Burgenland das Land und unsere Wirtschaftsagentur unterstützt“, betont Landesrat Leonhard Schneemann.