Kunterbunte Sitze sorgen für Unmut bei Fußballern

Was aber offensichtlich nicht nach dem Geschmack des hier ansässigen SV Spittal ist. Denn nicht umsonst färbte der Fußball-Traditionsklub prompt die Spielerbänke in den Vereinsfarben um! „Wir haben schwarze und weiße Bezüge drüber gezogen. Das haben wir teamintern so beschlossen“, erklärt der Cheftrainer des Tabellenführers der Kärntner Liga, Philipp Dabringer.