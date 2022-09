Behörde verrechnete für Tierabnahme 4322 Euro

So sah es das Gericht:

Doch das sah das Gericht nicht so: „Das Landesverwaltungsgericht kam auf Basis der Verfahrensunterlagen und der mündlichen Verhandlung zum Ergebnis, dass die Beschwerde abzuweisen, der Kostenbetrag allerdings geringfügig anzupassen war“, heißt es vom Landesverwaltungsgericht. Begründung in Kurzform: Die Tierbesitzerin hat auch die Verantwortung, wenn sie abwesend ist.