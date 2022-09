Letzter Tag russischer Scheinreferenden angelaufen

Zustimmung von 80 bis 90 Prozent erwartet

Es wird erwartet, dass die Besatzungsbehörden über den Ausgang der Scheinreferenden noch am Dienstagabend informieren. Die Zustimmung für einen Beitritt zur Russischen Föderation dürfte dann wohl bei 80 bis 90 Prozent liegen. Danach wollen die Separatistenführungen offiziell beim russischen Machthaber Wladimir Putin die Aufnahme in russisches Staatsgebiet beantragen. Der Kreml hatte mitgeteilt, dass dies schnell geschehen könnte - möglicherweise werde sich Putin schon am Freitag in einer Rede an die Nation wenden.