Keine Anzeichen für Referendum in Cherson

Die Bevölkerung sei von niemandem informiert worden, wo abgestimmt werden soll und welche Fragen gestellt würden, sagte der Mann am Mittwoch zur APA. „Nicht einmal im Ansatz kann von einer Willensäußerung die Rede sein.“ Der russische Präsident Wladimir Putin hatte in einer am Mittwoch ausgestrahlten Fernsehbotschaft seine Unterstützung für die Referenden in den teils bis großteils von Russland kontrollierten Regionen von Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischschja bekundet.