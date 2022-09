Gymnasiast Leon (16) nach Disco-Besuch getötet

Schock und Bestürzung in der 2000-Einwohner-Gemeinde Hohenzell im Bezirk Ried im Innkreis: Der erst 16 Jahre alte Schüler Leon U. ist Sonntagfrüh nach einem Disco-Besuch im „Lusthouse“ in Haag am Hausruck tödlich verunglückt. Eine 19-jährige Lenkerin aus Bayern war gegen 5.40 Uhr am rechten Fahrstreifen in Richtung Sattledt unterwegs. Ihr Vater saß neben ihr. Plötzlich stand eine Person auf der Fahrbahn der A 8. Leon U. wurde von dem Seat Cupra der 19-Jährigen erfasst und zu Boden geschleudert. Der 16-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Er war mit dem Kopf gegen die Frontscheibe des etwa 110 km/h schnellen Wagens geprallt und hatte diese durchschlagen. Der Schüler hatte keine Überlebenschance.