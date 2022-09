„Handy weg - ihr braucht Zeit zum Denken“

Arnold Schwarzenegger empfiehlt Nachwuchsunternehmern, weniger Zeit an Smartphone und Tablet zu verbringen. „Als ich in Österreich aufgewachsen bin, gab’s kein Internet“, sagte der Unternehmer am Sonntag auf der Gründermesse „Bits & Pretzels“ in München. „Da gab’s kein iPhone, kein iPad, keinen Computer, kein gar nichts. Also hatte ich Zeit zu denken.“