Schwarzenegger kommt nicht zu eigenem Klimagipfel

Dass das Coronavirus selbst die stärksten Männer in die Knie zwingen kann, muss nun auch Arnold Schwarzenegger schmerzlich erfahren. Zwar ist der „Terminator“ nicht erkrankt, doch weil er in Kanada derzeit für eine Fernsehserie vor der Kamera steht, muss er nun die Teilnahme an seinem eigenen Klimagipfel in Wien absagen.