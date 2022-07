Arnold Schwarzenegger feiert seinen 75. Geburtstag

„The Austrian Oak“

Am Ende seiner Bodybuilding-Karriere, für die er nach einer Pause im Jahr 1980 noch einmal auf die große Bühne zurückkehrte, hatte „The Austrian Oak“ fünf „Mister Universum“- und sieben „Mister Olympia“-Titel eingeheimst. Um dann flugs vollends in die „Traumfabrik“ zu wechseln. Dort hatte er bereits in den 1970er-Jahren seine Duftmarken gesetzt. Denn am Anfang standen „Hercules in New York“ - und „Arnold Strong“. Unter letzterem Pseudonym gab er sein Leinwanddebüt in Seidelmans Opus, das nur wegen den sichtbar gewordenen bescheidenen Anfängen des späteren Superstars zum Kult unter Schwarzenegger-Aficionados avancierte. Arnolds Stimme wurde zudem synchronisiert - des noch mehr als mangelhaften Englischs wegen.