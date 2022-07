Arnold Schwarzenegger als Comic-Held für Kinder

Kindergartenlehrer mit Superkräften

Im Kinderprogramm startet die Animationsserie „SuperHero Kindergarten“ als deutschsprachige Erstausstrahlung um 7.05 Uhr in ORF 1. Von Montag bis Freitag - und zusätzlich an „Arnies“ Geburtstagswochenende am 30. und 31. Juli - steht in insgesamt 26 Folgen (in Stereo-Zweikanal-Ton: Deutsch/Englisch) der von Arnold Schwarzenegger inspirierte „Arnold Armstrong“ als ehemaliger Superheld „Captain Fantastic“ im Mittelpunkt.