Briten: Russen sorgen für massive Überschwemmungen

Zahl der Einreisen russischer Staatsbürger verdoppelt

Nach dem entsprechenden Beschluss der Regierung könne die Regel „sehr schnell“ in Kraft treten, sagte Haavisto. Er nannte jedoch kein genaues Datum. Nach der vom russischen Präsidenten Wladimir Putin am Mittwoch angekündigten Teilmobilmachung der Streitkräfte hatte sich die Zahl der Einreisen russischer Staatsbürger nach Finnland verdoppelt. So reisten allein am Donnerstag mehr als 6000 Menschen ein, in der Vorwoche waren es noch rund 3000 gewesen.