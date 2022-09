„Die Situation an der Grenze ist dramatisch“

55 rote Gemeindepolitiker – Bürgermeister, Vizebürgermeister und Spitzenkandidaten – aus den Bezirken Neusiedl am See und Oberpullendorf fordern nun Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (SPÖ) zum Handeln auf. Im offenen Brief heißt es unter anderem: „Der Kontrollverlust ist bereits eingetreten, da Flüchtlinge, Asylwerber, Migranten – ohne Versorgung – zur Erstbefragung vom Osten Österreichs in den Westen geschickt werden.“