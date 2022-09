Neue Web-App soll Kindern Lust aufs Lernen machen

Weitere Themen in Planung

In einem nächsten Entwicklungsschritt ist die kindgerechte Aufbereitung der Themen Klimaschutz, Mobilität, Energie, Finanzen, Kunst und Kultur geplant. Den Anfang macht das Römermuseum Wien. “Wir wollen verstärkt mit passenden Einrichtungen und Unternehmen zusammenarbeiten, denn sie bieten die notwendige themenspezifische Expertise. Unser Team übersetzt diese Inhalte in kindergerechte Sprache", so Terbu. Eine aufgeweckte Kinderredaktion, der auch Tochter Ella (10) und Sohn Niko (7) angehören, prüft dann, ob die Module und Quizze auch Spaß machen und spannend sind.