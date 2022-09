Nach Fehlpfiffen ließ SAK die Schiris hungern!

Sablatnig am Schleudersitz

Schwere Zeiten erlebt Christian Sablatnig. Köttmannsdorfs Neo-Coach sitzt als Kärntner-Liga-Letzter am Schleudersitz. „Fünf Punkte aus den nächsten drei Spielen“, lautete die Vorgabe des Vorstands vorm 0:1 in Bleiburg. Gegen ASK muss am Sonntag ein Sieg her. Zuvor wollen die Defensiv-Apostel des KAC (nur neun Gegentore!) am heutigen Freitag gegen St. Jakob/ Ros. Platz eins behaupten.