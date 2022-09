Pleitewelle nimmt nun Fahrt auf

Die Zahl der Insolvenzen zog in den ersten drei Quartalen 2022 ordentlich an: 197 Salzburger Unternehmen schlitterten heuer in die Pleite. Das ist ein Plus von 118,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr (90), zeigt eine Ersthochrechnung des Gläubigerschutzverbandes KSV 1870. Am häufigsten stellten KFZ-Betriebe, die im Bereich Instandhaltung und Handel tätig sind, Insolvenzanträge (40 Fälle). Betroffen waren etwa auch die Baubranche (20) sowie Gastronomie und Hotellerie (21). Mit einem Rückgang der Insolvenzen ist vorerst nicht zurechnen, sagt KSV-Standortchefin Aliki Bellou.