Heiße Gasblase rast um Zentrum unserer Milchstraße

Die Forscher hoffen nun, mit dem EHT die umlaufenden Gasklumpen direkt beobachten zu können, um immer näher an das Schwarze Loch heranzukommen und mehr darüber zu erfahren. „Hoffentlich können wir eines Tages sagen, dass wir wirklich verstehen, was in Sagittarius A* vor sich geht“, so MPIfR-Forscher Wielgus.