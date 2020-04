Bahn von Stern um Schwarzes Loch hat Rosettenform

Stern wurde zweieinhalb Jahrzehnte beobachtet

Bei seiner dichtesten Annäherung an das Schwarze Loch Sgr A* rast der Stern S2 mit fast drei Prozent der Lichtgeschwindigkeit durch das All und vollendet einen Umlauf einmal alle 16 Jahre. „Nachdem wir den Stern über zweieinhalb Jahrzehnte in seiner Umlaufbahn verfolgt haben, können wir mit unseren exzellenten Messungen die Schwarzschild-Präzession von S2 auf seiner Bahn um Sgr A* zuverlässig nachweisen“, wird Stefan Gillessen vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik (MPE) in Garching bei München, der die Analyse der Messungen leitete, auf der ESO-Website zitiert.