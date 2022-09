SPÖ: „Wocheneinkauf ist um 19,1% teurer geworden“

Die SPÖ hat am Donnerstag erneut eine Erhöhung der Pensionen ab Jänner um deutlich mehr als den errechneten gesetzlichen Anpassungsfaktor von 5,8 Prozent gefordert. Notwendig sei ein neuer Berechnungsmodus, der die letzten zwölf Monate berücksichtigt, so Sozialsprecher Josef Muchitsch und Pensionistenverbandspräsident Peter Kostelka. Das würde für 2023 plus 8,4 Prozent bedeuten.