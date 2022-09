Pensionserhöhung? Es geht um „viele“

Große Aufregung um die Aussagen von Claudia Plakolm (27): Viele Senioren, so erklärt die ÖVP-Jugendstaatssekretärin im Interview, am Montag mit großem Abstand meistgeklickt auf krone.at, würden keine Pensionserhöhung um 10 Prozent brauchen. Das fordern die Pensionistenvertreter angesichts der Rekordinflation vor den Verhandlungen mit Sozialminister Johannes Rauch am kommenden Donnerstag.