„Putins Mobilmachung ist ein Zeichen von Schwäche“

„Zeichen russischer Niederlage“

Die US-Botschafterin in Kiew bezeichnete nicht nur die Teilmobilmachung, sondern auch die in den besetzten Gebieten durchgeführten Scheinreferenden als „Zeichen der russischen Niederlage“: „Die Vereinigten Staaten werden niemals die russische Gier nach weiteren Annexionen in der Ukraine akzeptieren.“