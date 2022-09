Erdogan will Organisation mit Russland beitreten

Scholz: „Kein Beitrag für gutes Miteinander“

Darüber sprach der Präsident auch mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz bei einem Treffen während der UNO-Vollversammlung in New York. Dieser zeigte sich wenig begeistert von der Idee. „Wir glauben, dass das keine Organisation ist, die einen ganz wichtigen Beitrag für ein gutes Miteinander in der Welt leistet. Deshalb bin ich sehr irritiert über die Entwicklung und Diskussionen“, sagte Scholz. Unklar ist, ob sich eine Mitgliedschaft in der SZO überhaupt mit der NATO vereinbaren lässt.