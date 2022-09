Immer mehr Medikamente derzeit nicht lieferbar

Liste mit nicht und eingeschränkt lieferbaren Präparaten

Zurzeit können in Österreich rund 430 Medikamente nicht oder nur eingeschränkt geliefert werden. Eine Liste findet sich auf der Homepage der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Die meisten Medikamente werden in Asien hergestellt. Die EU will die Abhängigkeit verringern und wieder mehr in Europa produzieren. Die Apothekerkammer sieht das als Gebot der Stunde.