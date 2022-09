Lkw-Lenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug

Um 6.48 Uhr war der Sattelzug auf der Senderstraße (L41) in Wolfurt unterwegs in Richtung Lustenau. Der Lenker war mit zehn km/h unterwegs, als der Mann aufgrund eines plötzlich auftretenden gesundheitlichen Problems die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In der Folge kam das Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Verkehrsleiteinrichtung.