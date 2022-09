Ukrainer kapern russischen Hightech-Kampfpanzer

„Die Besatzer sind eindeutig in Panik“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dazu in seiner täglichen Fernsehansprache am späten Montagabend. Er betonte, dass es jetzt auf Geschwindigkeit ankomme, um die befreiten Gebiete zu sichern und dort den normalen Alltag wieder herzustellen. Am Dienstag meldete die russische Nachrichtenagentur Tass einen Angriff auf einen von Russen besetzten Ort in der Region Luhansk, bei dem sieben Menschen getötet worden seien.