Tote und Verletzte bei schwerem Erdbeben in Mexiko

Spital schwer beschädigt

Mexikanische Medien berichteten von Schäden in den Bundestaaten Colima und Michoacan. Ein Krankenhaus in der Gemeinde Maruata in Michoacan wurde schwer beschädigt und Patienten in Sicherheit gebracht. Der Schulunterricht wurde am Nachmittag vorerst in mehreren Staaten ausgesetzt. Ingenieure und technische Teams in den am meisten betroffenen Gegenden prüften den genauen Zustand von Gebäuden und Infrastruktur-Einrichtungen, hieß es von der mexikanischen Regierung.