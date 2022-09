Kriminaltouristen wegen Foto-Trick vor Gericht

„Trick-Taschendieb und Antänzer“

Tatsächlich scheint der „höfliche junge Mann“ aus Marokko ein Kriminaltourist zu sein. Mit vielen Identitäten. In Frankreich gibt es sechs Verurteilungen hintereinander unter anderen Namen - aber mit derselben DNA und Fingerabdrücken. Spuren hinterließ er auch in Belgien, Spanien, Deutschland, in der Schweiz. Bei der Interpol kursiert er unter „Trick-Taschendieb und Antänzer“.