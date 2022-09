Erneut schwerer Kletterhallen-Unfall in Salzburg

Am vergangenen Samstag ist es in der Kletterhalle in der Salzburg-Itzling zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 28-jähriger Deutscher stürzte aus etwa sieben Meter Höhe auf den Hallenboden. Der Schwerverletzte wurde nach notärztlicher Versorgung ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.

Seine 24-jährige Freundin hatte ihn auf einer Route (Schwierigkeit 4+) gesichert. Beim Ablassvorgang habe die Frau wegen der hohen Geschwindigkeit und aufgrund der Reibung das Bremsseil nicht mehr halten können, hieß es von der Polizei Salzburg.