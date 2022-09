Sicherung hält nicht - Kletterer stürzt 8 Meter ab

Am Sonntag ging ein 26-Jähriger und ein 13-jähriger, beide aus Schwarzach, in die Kletterhalle in der Volksschule in Werfen. Der ältere und erfahrene Sportler legte für den Jüngeren das Seil in sein Sicherungsgerät ein und stieg eine der Routen im Vorstieg auf. Der 13-Jährige sicherte ihn dabei.