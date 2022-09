Eintragungswoche für sieben Volksbegehren begonnen

Kinderrechte sollen in Verfassungsrang

Ein weiteres Volksbegehren will die vollständige UN Kinderrechtskonvention in Verfassungsrang heben. Darüber hinaus soll der Import von Produkten, die Kinderarbeit im Produktionsprozess oder der Lieferkette aufweisen, verboten werden. Zudem solle sich der Staat dazu verpflichten, Kindern Unterhalt zu garantieren. „Für uneingeschränkte Bargeldzahlung“ nennt sich ein anderes Volksbegehren, das Scheine und Münzen als Zahlungsmittel und Vermögenfsform geschützt sehen will. Das soll in der Verfassung verankert werden.