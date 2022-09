Sommerpause im Nationalrat endet mit Volksbegehren

Zum Auftakt der Periode 2022/23 ist nur ein einziger Plenartag vorgesehen. Die Sitzung am Mittwoch wird mit einer „Aktuellen Stunde“ beginnen, in der die SPÖ über die Auswirkungen der „Rekordinflation“ bei Pensionisten und Pensionistinnen diskutieren will. Sie fordert, die Pensionen an die aktuelle Teuerung anzupassen, um Armut zu verhindern und die Kaufkraft der Senioren sowie Seniorinnen zu erhalten.