Traum vom Rekord platzte bereits im Hürdensprint

Die Hörbranzerin hatte Anfang Mai zuerst in Grosetto (It) mit 5816 Punkten einen neuen VLV-Rekord markiert, den sie nur wenige Wochen später beim Götzner Hypo-Mehrkampfmeeting noch einmal um 31 Zähler auf 5847 Punkte steigern konnte. In Abwesenheit von Verena Mayr, Sarah Lagger und Ivona Dadic - sie zog einen Start in Talence (Fra) vor - peilte Schuler bei den Staatsmeisterschaften in Linz eine neuerliche Verbesserung der Rekordmarke an. „Körperlich habe ich das sicherlich noch drauf“, war 21-Jährige im Vorfeld optimistisch.