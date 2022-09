Lionel Messi führt Paris Saint-Germain zu Sieg

Ein Tor von Lionel Messi in der fünften Minute hat Frankreichs Fußballmeister Paris Saint-Germain am Sonntag gereicht. Die Truppe von Trainer Christophe Galtier siegte bei Olympique Lyon mit 1:0 und liegt in der Tabelle mit 22 Punkten nun zwei Zähler vor dem ersten Verfolge Olympique Marseille, der über ein 1:1 gegen Stade Rennes nicht hinaus kam.