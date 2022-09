„Wir brauchen nicht über Spielglück diskutieren“

Christian Heinle (Ried-Trainer): „Heute brauchen wir nicht über Spielglück diskutieren, wir waren in allen Belangen unterlegen. Wir hatten einige schmerzliche Ausfälle, aber wir wollten nicht jammern. Die ersten 15 Minuten waren okay, nach dem Gegentor hat man den Klassenunterschied aber in jeder Phase gesehen. Die Austria war um zwei Klassen besser heute. Das war das erste Mal in dieser Saison, dass wir wirklich chancenlos waren. Wir müssen jetzt schauen, dass die verletzten Spieler bald zurückkommen.“