Beeindrucktes Trio | 4 Mrd. Zaungäste

„Es wird ein Jahrhundertbegräbnis, das in die Geschichtsbücher eingehen wird“, berichtet das „Krone“-Trio Clara Mila Steiner, Jörg Schwaiger und Markus Wenzel aus London im Vorfeld des heutigen Mega-Ereignisses. Unsere Reporter sind tief beeindruckt vom aktuellen Geschehen auf der Insel in den vergangenen Tage und den Vorbereitungen auf den ganz großen Tag heute. Vieles, was sie erleben ist für republikanisch geprägte Österreicher schwer zu fassen. Und so nimmt heute auch Österreich Abschied von der Queen. Wie immer man zu Monarchie und Monarchen steht: Was da gerade in London vor sich geht, das interessiert die meisten Menschen auch hierzulande. Auch wenn es manche gar nicht zugeben wollen…