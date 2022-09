Mindestens 36 Tote bei Kämpfen in Kirgistan

Ursprünglich hatten sich die beiden ehemaligen Sowjetrepubliken am Freitag auf eine Feuerpause geeinigt. An der Grenze ist es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Konflikten gekommen. Kirgistan und Tadschikistan sind Teil des von Russland angeführten Militärbündnisses Vertrag über kollektive Sicherheit (OVKS) und teilen eine 970 Kilometer lange Grenze, deren Verlauf zu knapp der Hälfte umstritten ist.