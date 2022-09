Pelosi reist nach heftigen Kämpfen nach Armenien

Waffenruhe seit Donnerstag

Nach zwei Tagen schwerer Kämpfe wurde am Donnerstag eine Waffenruhe vereinbart. Die Lage scheint jetzt verhältnismäßig ruhig zu sein. Während Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev von einem Friedensvertrag „ohne Vorbedingungen“ als Ziel sprach, befürchtet Armeniens Botschafter in Deutschland eine neuerliche Eskalation. „Wir haben Angaben, dass Aserbaidschan sich auf neue Aggressionen vorbereitet“, sagte Viktor Yengibaryan. Derzeit seien internationale Partner im Einsatz in Armenien.