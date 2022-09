Angriffe zwischen Kirgisistan und Tadschikistan

Lage in Armenien verhältnismäßig ruhig

Indessen scheint nach zwei Tagen schwerer Kämpfe die Waffenruhe zwischen Armenien und Aserbaidschan zumindest vorerst zu halten. Die Lage sei verhältnismäßig ruhig, hieß es am Donnerstag aus dem Verteidigungsministerium in der armenischen Hauptstadt Jerewan.